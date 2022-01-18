Друг Градского назвал возможного виновника ограбления его вдовы

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Ограбление вдовы Александра Градского Марины Коташенко было организовано опытным человеком, заявил журналист Андрей Караулов в своем YouTube-канале.

По его словам, сама Коташенко не могла подстроить ограбление, поскольку это имело бы для нее серьезные последствия. При этом Караулов не уточнил, кто конкретно стоит за преступлением.

"Вдову разденут, точнее, уже радели. Деньги-то не ее были. И она не сможет доказать, что заработала хотя бы миллион из этой суммы", – заявил друг Градского.

О нападении на вдову Градского Марину Коташенко стало известно в воскресенье, 16 января. По информации СМИ, неизвестные похитили у женщины около 100 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

