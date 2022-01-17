Грабители оставили вдове Градского 50 тыс рублей – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В доме вдовы Александра Градского Марины Коташенко нашли 50 000 рублей. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По данным издания, неизвестно, специально или случайно преступники оставили деньги.

Кроме того, следователям удалось установить владельца автомобиля, на котором злоумышленники скрылись после ограбления.

"Владельцем иномарки является 42-летний житель поселка Брусянского Тульской области", – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливают причастность мужчины к преступлению.

О нападении на вдову Градского Марину Коташенко стало известно в воскресенье, 16 января. По информации СМИ, неизвестные похитили у женщины около 100 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

