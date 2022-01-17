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Происшествия

09:19

В полиции раскрыли подробности нападения на вдову Градского

происшествия

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Напавшие на вдову Александра Градского сначала спровоцировали аварию. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

В ведомстве отметили, что накануне, по словам потерпевшей, она ехала со стороны деревни Глаголево. В какой-то момент девушка почувствовала удар в заднюю часть машины и вышла из нее.

"К ней подошли трое мужчин, угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили проследовать ее к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись", – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

О нападении на вдову Градского Марину Коташенко стало известно в воскресенье, 16 января. По информации СМИ, неизвестные похитили у женщины около 100 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В Подмосковье неизвестные ограбили вдову Градского на 100 млн рублей

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