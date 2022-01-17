В полиции раскрыли подробности нападения на вдову Градского

09:19
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Напавшие на вдову Александра Градского сначала спровоцировали аварию. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.
В ведомстве отметили, что накануне, по словам потерпевшей, она ехала со стороны деревни Глаголево. В какой-то момент девушка почувствовала удар в заднюю часть машины и вышла из нее.
"К ней подошли трое мужчин, угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили проследовать ее к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись", – говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.
О нападении на вдову Градского Марину Коташенко стало известно в воскресенье, 16 января. По информации СМИ, неизвестные похитили у женщины около 100 миллионов рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
В Подмосковье неизвестные ограбили вдову Градского на 100 млн рублей
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