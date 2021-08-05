Актера Ивана Рыжикова избили в Москве

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Фото: кадр из фильма "Московские тайны – 5. Проклятие Мастера"; режиссер – Артем Насыбулин; производство – Prior Production
Актер Театра на Таганке Иван Рыжиков, известный по ролям в сериалах "Склифосовский" и "Интерны", был госпитализирован после избиения неизвестными на Волгоградском проспекте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Актер Иван Рыжиков был избит неизвестными в ходе конфликта на Волгоградском проспекте. С различными травмами его доставили в больницу", – сказал источник.
Сам артист сообщил правоохранителям, что инцидент произошел накануне вечером. Эту информацию подтвердили в столичном главке МВД.
Ранее актера Игоря Регнера, снявшегося в картинах "Штрафбат" и "Досье детектива Дубровского", госпитализировали с множественными травмами и переломами. О пострадавшем врачи незамедлительно сообщили в полицию, так как подобные травмы мужчина вряд ли мог нанести себе самостоятельно. Правоохранители начали проверку, в качестве основной версии случившегося выдвинув избиение.
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