Актера из "Папиных дочек" избили и ограбили в центре Москвы – СМИ

Фото: кадр из сериала "Лишний", режиссер – Руслан Ибрагимов, производство – "Приор Продакшн"

Актера Анатолия Хропова, известного по роли в сериале "Папины дочки", избили и ограбили в центре Москвы.

По данным Пятого канала, артист спешил на спектакль в одном из столичных кафе, но вскоре перестал выходить на связь.

Предполагается, что злоумышленники избили Хропова, а затем отобрали у него деньги, телефон, документы и золотую цепочку. После этого артиста обнаружили возле заведения в Леонтьевском переулке.

В настоящее время преступников разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее правоохранители в Сочи зарегистрировали факт нападения на экс-солиста группы "Лесоповал" Руслана Казанцева и организовали проверку. Пострадавший находится в медучреждении.

