Полиция Сочи проводит проверку после нападения на экс-солиста группы "Лесоповал"

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Правоохранители в Сочи зарегистрировали факт нападения на экс-солиста группы "Лесоповал" Руслана Казанцева и организовали проверку. Об этом ТАСС рассказали в управлении МВД по Краснодарскому краю.

"Материал зарегистрирован, по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время пострадавший находится в медучреждении.

Перед этим в Сети появились кадры, на которых представившийся Русланом Казанцевым мужчина рассказал, что на него напали в Сочи и он получил травму челюсти.

Ранее сообщалось, что участника группы "Машина времени" Дитковского избили в Москве. Сам музыкант заявил, что после нападения чувствует себя нормально.

Позднее против подозреваемых в избиении возбудили уголовное дело по двум статьям. Отмечалось, что расследование инцидента продолжается.

