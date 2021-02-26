Участника группы "Машина времени" избили в Москве

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В Москве неизвестные избили сессионного музыканта группы "Машины времени" и участника коллектива "Квартал" Александра Дитковского.

Как сообщил Telegram-канал "112", на 52-летнего трубача напали на парковке в центре Москвы после того, как подошли попросить денег.

"Это действительно так, к большому моему сожалению", – сказала солистка группы "Квартал" Татьяна Литвиненко в беседе с РЕН ТВ.

Неизвестные нанесли Дитковскому побои и скрылись с места происшествия. Музыкант госпитализирован в больницу с травмой головы.

"В переписке он сообщил, что все нормально сейчас", – заявил "Пятому каналу" Роман Кузьмак, бывший концертный директор Дитковского.

Российский актер Владимир Епифанцев ранее устроил драку в одном из баров Санкт-Петербурга из-за бывшей жены Анастасии Веденской.