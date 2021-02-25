Экс-игрок "Витязя" подтвердил конфликт Панарина с девушкой в Риге

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Фото: TASS/AP/David Zalubowski
Экс-нападающий "Витязя" Михаил Анисин рассказал детали совместного отдыха с форвардом "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемием Панариным в рижском баре в 2011 году.
В частности, Анисин сообщил, что выпивал вместе с одноклубником. Также он подтвердил, что у Панарина произошел конфликт с девушкой.
"То ли мы зазывали их танцевать, то ли кто-то из них грубое нам сказал. Ударов, как утверждают, я не помню. Девочки сами были уже вдрабадан пьяные", – сказал хоккеист.
Он добавил, что девушки "сказали они нам пару фраз", после чего Панарин "максимум" слегка оттолкнул одну из девушек.
"И то не факт, что это произошло. Но ударов и тем более разбитого лица точно не было", – приводит слова Анисина "Спорт-Экспресс".
Игрок заключил, что "порядочные девочки, которым 18 лет, в три часа ночи в кабаках не сидят". Он предположил, что могла быть "легкая провокация, чтобы срубить денег".
Ранее бывший главный тренер "Витязя" Андрей Назаров сообщил, что тогда Панарин несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии.
По его словам, хоккеиста задержали и составили протокол. Назаров утверждал, что Панарину грозил реальный срок, но он якобы дал взятку и сумел избежать наказания.
В результате Панарин взял паузу в выступлениях и покинул расположение "Нью-Йорк Рейнджерс".
При этом Национальная хоккейная лига (НХЛ) и клуб поддержали 29-летнего хоккеиста, заявив, что Артемий "категорически отрицает все обвинения в этой сфабрикованной истории".
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