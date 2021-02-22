Хоккеист Панарин покинет расположение "Рейнджерс" из-за обвинения в избиении девушки

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин покинет расположение команды из-за скандала, который возник в связи с его обвинением в избиении девушки в 2011 году. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные журналиста Ларри Брукса.

О якобы имевшем место избиении сообщил бывший тренер подольского "Витязя" Андрей Назаров, работавший с Панариным в 2011 году. По его словам, хоккеист отправился в один из рижских баров после поражения от местного "Динамо", где избил 18-летнюю девушку. Панарин был задержан полицейскими и ему грозил реальный срок, если бы за него не заступились "авторитетные" люди, рассказал специалист.

Сообщается, что "Нью-Йорк Рейнджерс", за который Панарин выступает с 2019 года, в ближайшее время выступит с заявлением по поводу скандала.

В 2013 году участником громкого скандала стал хоккеист из Москвы Михаил Анисимов. Чемпион России в составе столичного "Динамо" устроил дебош в одном из ночных клубов Уфы. Анисин избил своего партнера по команде Сергея Варламова.