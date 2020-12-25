Футболист Широков приговорен к обязательным работам

14:59
Фото: ТАСС/Panoramic via ZUMA Press
Экс-футболист сборной РФ Роман Широков приговорен к обязательным работам за избиение арбитра Никиты Данченкова. Об этом сообщает РИА Новости.
"Суд признал Широкова виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на 100 часов", – сказали в суде.
Спортсмена также обязали выплатить арбитру в качестве компенсации морального ущерба 100 тысяч рублей.
Ранее прокурор попросил суд назначить наказание футболисту в виде лишения свободы сроком на один год и 10 месяцев.
Экс-футболиста обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений".
В августе на московском стадионе академии "Спартака" Широков избил арбитра после того, как тот показал ему красную карточку. Позднее Широков извинился за этот инцидент.
По уголовному делу в ходе дознания допросили 10 свидетелей, в том числе футболиста Андрея Тихонова и вратаря команды "Ничего обычного" Али Горчаханова, который и прекратил избиение.
Футболист Роман Широков извинился перед избитым арбитром
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