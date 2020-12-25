Прокурор запросил год и 10 месяцев ограничения свободы для Широкова

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Прокурор запросил один год и 10 месяцев ограничения свободы для футболиста Романа Широкова за избиение арбитра Никиты Данченкова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Преображенского районного суда столицы.

Ранее Данченков заявил к Широкову гражданский иск о возмещении вреда на 500 тысяч рублей. Ходатайство о взыскании с подсудимого морального вреда было заявлено в мировом суде.

Экс-футболиста обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений".

В августе на московском стадионе академии "Спартака" Широков избил арбитра после того, как тот показал ему красную карточку. Позднее Широков извинился за этот инцидент.

По уголовному делу в ходе дознания допросили 10 свидетелей, в том числе футболиста Андрея Тихонова и вратаря команды "Ничего обычного" Али Горчаханова, который и прекратил избиение.

