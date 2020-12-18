Избитый Широковым арбитр заявил к нему гражданский иск на полмиллиона рублей

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Арбитр Никита Данченков, избитый экс-футболистом сборной России Романом Широковым, заявил к нему гражданский иск о возмещении вреда на 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Ходатайство о взыскании с подсудимого морального вреда заявлено в мировом суде, где рассматривается дело.

Ранее Никиту Данченкова признали потерпевшим по делу о нападении на него экс-игрока сборной России по футболу Романа Широкова.

Экс-футболист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений". Максимальный срок, который Широков может получить по данной статье, приравнивается к двум годам лишения свободы.

В августе на московском стадионе академии "Спартака" Широков избил арбитра Никиту Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку. Позднее Широков извинился за этот инцидент.