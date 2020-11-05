В прокуратуре Москвы утвердили обвинение по делу футболиста Широкова

18:42
Фото: скриншот видео телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти."
В отношении 39-летнего экс-футболиста сборной России Романа Широкова, который избил арбитра, утверждено обвинительное заключение, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений". Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", – пояснила она.
Уточняется, что максимальный срок, который Широков может получить по данной статье, приравнивается к двум годам лишения свободы.
В августе на московском стадионе академии "Спартака" Широков избил арбитра Никиту Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку. Позднее Широков извинился за этот инцидент.
15 сентября было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
Также защита арбитра Никиты Данченкова подала заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство. Представитель потерпевшего считает, что умысел подтверждает видео, на котором футболист сбивает арбитра с ног и с размаху бьет его ногой по голове. Данченков успевает закрыть голову рукой, и его часы разбиваются.
Футболист Роман Широков извинился перед избитым арбитром
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