Защита избитого футболистом Широковым арбитра заявила в СК о покушении на убийство

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Защита арбитра Никиты Данченкова, избитого во время матча экс-футболистом сборной России Романом Широковым, подала заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела, сообщает ТАСС.

Адвокат Александр Островский рассказал, что попросил главу ГСУ СК по Москве Андрея Стрижова возбудить в отношении Широкова уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений или о покушении на убийство в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности.

Представитель потерпевшего считает, что умысел на убийство подтверждает видео, на котором футболист сбивает арбитра с ног и с размаху бьет его ногой по голове. Данченков успевает закрыть голову рукой, и его часы разбиваются.

Ранее Никиту Данченкова признали потерпевшим по делу о нападении на него экс-игрока сборной России по футболу Романа Широкова.

В августе на московском стадионе академии "Спартака" Широков избил арбитра Никиту Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку. Позднее Широков извинился за этот инцидент.

15 сентября столичные полицейские возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". В результате игроку может грозить штраф до 40 тысяч рублей, 480 часов обязательных работ, год исправительных работ или четыре месяца ареста.