Футболист Роман Широков извинился перед избитым арбитром

10:14
В Москве футболист избил арбитра во время игры
Экс-футболист сборной России Роман Широков принес извинения арбитру Никите Данченкову за инцидент во время матча любительских команд. Об этом он написал в своем Instagram.
Конфликт произошел 10 августа во время матча с участием команды телеканала "Матч ТВ" на стадионе академии "Спартака". Широков накинулся на арбитра, после того как тот показал ему красную карточку за брань.
"По итогам вчерашнего матча и инцидента хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной", – написал Широков.
Он заявил, что осознает, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками. Также Широков выразил надежду, что Данченков скорее поправится.
"Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде "Матч ТВ" и зрителями", – заключил Широков.
Ранее об инциденте с избиением судьи Широковым рассказал организатор турнира среди любительских команд, видеоблогер Герман Попков. Он назвал произошедшее неприемлемым, отвратительным и ужасным.
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