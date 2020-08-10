Организатор футбольного турнира рассказал о драке Романа Широкова с арбитром

21:17
Фото: "Чемпионат"
Организатор турнира среди любительских команд, видеоблогер Герман Попков заявил, что бывший футболист сборной России Роман Широков напал на судью во время матча. Об этом сообщает портал "Чемпионат".
"Это неприемлемо, отвратительно и ужасно. Очень странное поведение. Куча людей видело это в прямом эфире, и все это с миллиона ракурсов. Причем это от людей, с кем мы всецело дружим", – заявил Попков.
По его словам, инцидент произошел "на пустом месте". Широков якобы поспорил с главным арбитром, после чего напал на него. После этого все судьи покинули поле, отметил Попков.
Он также уточнил, что пострадавшего арбитра заберет скорая помощь. Организатор матча заявил, что рассчитывает на участие полиции в расследовании дела.
9 августа "Спартак" вничью сыграл с "Сочи" в первом матче нового сезона Российской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:2, причем "Сочи" сравняли с пенальти на 88-й минуте. Глава судейского корпуса РПЛ Виктор Кашшаи позже признал его неправильно назначенным.
По словам футбольного телекомментатора Георгия Черданцева, спорные судейские решения занижают престиж российского футбола и перечеркивают усилия по созданию привлекательного продукта для болельщиков.
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