Полиция проверяет информацию о конфликте волейболиста сборной РФ с водителем каршеринга

Фото: скриншот видео телеграм-канала Mash

Столичная полиция проверяет информацию о дорожном конфликте с участием волейболиста сборной РФ и водителя машины каршеринга. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В воскресенье в полицию поступило заявление о возникшем конфликте на улице Татьянин Парк. Заявитель сообщил, что неизвестный мужчина ударил несколько раз по автомобилю, после чего скрылся.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что участником конфликта стал волейболист сборной России и клуба "Факел" из Нового Уренгоя Александр Кимеров, который, предположительно, нанес удары по машине каршеринга.

Ранее ряд СМИ сообщали, что волейболист напал на водителя каршеринга. Водитель сообщал, что спортсмен сам передвигался на Volkswagen Tiguan.

