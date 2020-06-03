Полиция задержала москвича, ударившего мужчину кирпичом по лицу

03 июня, 19:31
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Столичные полицейские задержали москвича, который ударил мужчину кирпичом. Об этом Агентству "Москва" рассказала начальник отдела по связям со средствами массовой информации УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Татьяна Дугина.
Установлено, что в дежурную часть поступило обращение от 29-летнего жителя города. "Мужчина сообщил, что на улице Ольховской неизвестный, удерживая в руке кирпич, нанес им ему удар по лицу", – поделилась Дугина.
Потерпевшему был причинен легкий вред здоровью, говорилось в заключении эксперта. Стражи порядка задержали подозреваемого в районе улицы Доброслободской. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
Фигурантом стал 25-летний москвич, в качестве меры пресечения следователи избрали ему подписку о невыезде. Причина конфликта между мужчинами неизвестна.
Ранее в Москве безработный набросился с ножом на кассира. Инцидент произошел у одного из столичных магазинов на Можайском шоссе.
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