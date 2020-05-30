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В Москве безработный набросился с ножом на кассира. Инцидент произошел у одного из столичных магазинов на Можайском шоссе, сообщает ТАСС.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции у магазина по указанному адресу обнаружен 21-летний кассир магазина, который нарядом скорой медицинской помощи был госпитализирован", – рассказали в пресс-служба московского главка МВД.

Злоумышленник, ранивший работника торговой точки в живот, был задержан правоохранителями. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось о том, что конфликт у остановки в Зеленограде закончился поножовщиной. В результате происшествия пострадавшего госпитализировали с множественными ранениями. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1979 года рождения.