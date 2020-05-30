Конфликт у остановки в Зеленограде закончился поножовщиной

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В Зеленограде у остановки общественного транспорта произошел конфликт, который закончился поножовщиной. В результате происшествия мужчину госпитализировали с множественными ранениями, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

В пресс-службе сообщили, что все произошло у остановки общественного транспорта "Парк Победы" возле корпуса 456 в Зеленограде. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 20-летнего безработного с множественными ножевыми ранениями.

По подозрению в совершении преступления задержали мужчину 1979 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что шестерых жителей Чехова задержали за нарушение тишины и стрельбу из охолощенного автомата. Оружие в настоящее время отправлено на экспертизу.

На пятерых жителей будет наложена административная ответственность. В отношении одного из зачинщиков возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".