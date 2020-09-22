Арбитра Данченкова признали потерпевшим по делу о нападении на него Широкова

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Арбитра Никиту Данченкова признали потерпевшим по делу о нападении на него экс-игрока сборной России по футболу Романа Широкова, сообщает Агентство "Москва".

По словам адвоката потерпевшего Александра Островского, сейчас Данченкова будут допрашивать в управлении дознания столичного главка МВД.

Адвокат добавил, что пока еще не писал заявления в прокуратуру или Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело о покушении на убийство.

В августе на московском стадионе академии "Спартака" Широков избил арбитра Никиту Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку. Позднее Широков извинился за этот инцидент.

15 сентября столичные полицейские возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". В результате игроку может грозить штраф до 40 тысяч рублей, 480 часов обязательных работ, год исправительных работ или четыре месяца ареста.