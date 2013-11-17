Столичный хоккеист Михаил Анисин устроил дебош в больнице

Хоккеист Михаил Анисин стал участником громкого скандала

Участником громкого скандала стал хоккеист из Москвы Михаил Анисимов. Чемпион России в составе столичного "Динамо" устроил дебош, равных которому по своим масштабам и последствиям еще не знала Континентальная хоккейная лига.

Как сообщает телеканал "Москва 24", Анисин, выступающий сейчас за клуб КХЛ "Донбасс", избил своего партнера по команде Сергея Варламова. Драка произошла в одном из ночных клубов города Уфы. Туда команда прибыла на матч против местного "Салавата Юлаева".

Как выяснилось в ходе потасовки, Варламов оказался тоже не робкого десятка. В итоге в больницу с черепно-мозговыми травмами доставили обоих. Перспектива госпитализации, вероятно, очень испугала Михаила Анисина и он устроил еще один дебош - теперь уже в больнице.

Напомним, Михаил Анисин - сын трехкратного чемпиона мира, советского хоккеиста Вячеслава Анисина и брат Олимпийской чемпионки по фигурному катанию Марины Анисиной. 25-летний хоккеист считается одним из самых эпатажных игроков России. Выступая за чеховский "Витязь", он неоднократно собирал аншлаги на сольных выступлениях в местном торговом центре.