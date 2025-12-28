Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под свой контроль Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Освободить данные населенные пункты удалось благодаря решительным действиям подразделения группировки войск "Центр".

Помимо этого, было нанесено поражение украинским военным в районах Торецкое, Гришино, Доброполье в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области. В оборонном ведомстве уточнили, что противник потерял на данном направлении более 500 солдат, военную и автомобильную технику, а также станцию радиоэлектронной разведки.

Ранее Владимиру Путину доложили об освобождении Гуляйполя в Запорожской области. Кроме того, ВС РФ смогли взять под контроль населенный пункт Степногорск в Запорожской области.

По словам президента, российской армии есть чем порадовать граждан насчет результатов в зоне спецоперации. Помимо этого, российский лидер указал, что задачи в зоне СВО выполняются в соответствии с замыслом.

