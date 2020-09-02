Актер Юрий Шлыков рассказал о своем самочувствии после избиения

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Народный артист РФ Юрий Шлыков рассказал Москве 24 о своем самочувствии после потасовки в центре столицы. Конфликт произошел между ним и грузчиками. Со слов Шлыкова, одного из рабочих он попросил убрать за собой мусор, а в итоге получил удар в лицо.

"Чувствую себя прекрасно, хорошо! В суд разбираться не пойду после Джигурды, всех этих скандалов, адвокатов, прокуроров – ни за что (суд по факту смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. – Прим. ред.)", – заявил актер.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что конфликт произошел во дворе дома на Комсомольском проспекте между мужчиной и грузчиками. Позднее стало известно, что речь идет о народном артисте России Юрии Шлыкове.

Он сам также подтвердил факт конфликта. По словам артиста, он обратился к одному из грузчиков с просьбой убрать за собой грязь и мусор.

"В ответ я получаю русский ответ, который повторить не могу. <...> После я стал подниматься вверх по лестнице вместе с этим гражданином. Я ему сказал, что в лифт он не зайдет, потому что грязь во всем подъезде, на что я получил еще больший ответ и удар в лицо", – рассказал Шлыков.

Артист отметил, что обидчик его узнал, однако все равно бил в лицо.

"В итоге я выхожу и иду мимо лифта. Меня хватают за шею, бросают на пол, а у меня еще собака. И меня начинают бить ногами", – утверждает он.

По словам Шлыкова, остановила драку соседка, на место происшествия были вызваны правоохранители. Вместе с тем грузчик заявил, что артист нанес удар первым. В итоге в полицию обратились с заявлением сам Шлыков и второй участник конфликта.