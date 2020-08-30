В Москве неизвестные избили блогера Егора Жукова

30 августа, 23:00
Фото: instagram.com/realzhukov
Блогера Егора Жукова избили в столице, сообщает телеграм-канал "Команда Жукова".
"На Егора Жукова напали и избили возле дома", – говорится в сообщении.
Также в телеграм-канале приводится фото блогера с кровоподтеками на лице и разбитой губой. Пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков рассказал, что очевидцы уверяют, что на Жукова напали два человека и скрылись на самокатах.
"Егор находится в ОВД по Можайскому району и ожидает бригаду скорой помощи. Он спокоен, несмотря на многочисленные травмы", – отметил пресс-секретарь.
Факт нападения также подтвердил адвокат Жукова Леонид Соловьев, но детали произошедшего озвучить не смог. Он добавил, что за правовой помощью блогер пока не обращался.
В столичном ГУ МВД пока не прокомментировали нападение.
6 декабря 2019 года Кунцевский районный суд Москвы приговорил Жукова к трем годам условно. Его признали виновным по делу о призывах к экстремизму после размещения им роликов на YouTube.
Сам студент отмечал, что его блог носит исключительно академический характер, так как он обучается на факультете политологии ВШЭ.
Также Жукова обвиняли в участии в массовых беспорядках за его действия на несогласованной акции 27 июля. В дальнейшем с него сняли обвинение.
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