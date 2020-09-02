Народного артиста Шлыкова избили в центре Москвы

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Народного артиста РФ Юрия Шлыкова избили в центре Москвы. Об этом пишет РИА Новости.

По данным пресс-службы столичного ГУ МВД, во дворе дома на Комсомольском проспекте произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов был избит.

"Вечером в службу 02 поступило сообщение о конфликте, произошедшем во дворе на Комсомольском проспекте между мужчиной и грузчиками", – подтвердили в МВД.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, участником конфликта стал народный артист России Юрий Шлыков. Отмечалось, что у актера после инцидента разбита губа.

Позднее сам Шлыков прокомментировал случившееся. Так, артист подтвердил факт конфликта. Он пояснил, что попросил одного из грузчиков убрать за собой грязь и мусор.

"В ответ я получаю русский ответ, который повторить не могу. <...> После я стал подниматься вверх по лестнице вместе с этим гражданином. Я ему сказал, что в лифт он не зайдет, потому что грязь во всем подъезде, на что я получил еще больший ответ и удар в лицо", – рассказал Шлыков.

Он подчеркнул, что нападавший узнал его, но все равно нанес удар по лицу.

"В итоге я выхожу и иду мимо лифта. Меня хватают за шею, бросают на пол, а у меня еще собака. И меня начинают бить ногами", – сообщил Шлыков.

Он заявил, что драку остановила соседка. На место были вызваны сотрудники полиции. При этом грузчик заявил, что Шлыков первым нанес удар.

Артист пояснил, что с физической точки зрения чувствует себя нормально, но тяжело в моральном плане.

"Это страшное дело. И после того, как я посмотрел суд Миши Ефремова, я никакого суда вообще не хочу, понимаете. Ничего не хочу – ни судов, ни адвокатов, ни прокуроров", – заключил Шлыков.

Ранее в Москве неизвестные избили блогера Егора Жукова. Факт нападения также подтвердил адвокат Леонид Соловьев.