Избивший актера Юрия Шлыкова заявил на него в полицию

11:13
Фото: телеграм-канал "112"
Полиция проверяет информацию об избиении народного артиста России Юрия Шлыкова в Хамовниках, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.
Во вторник, 1 сентября, в полицию с заявлением обратились 67-летний Шлыков и второй участник конфликта Юрий Панов. Они сообщили, что в подъезде дома на Комсомольском проспекте после словесной перепалки между ними произошла драка.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, фиксируются телесные повреждения. Оба заявителя от госпитализации отказались.
Ранее сообщалось, что Юрия Шлыкова избили в результате ссоры с двумя грузчиками. Артист принял их за строителей, не убравших за собой мусор. По словам артиста, его били ногами.
Грузчик, в свою очередь, заявил, что Шлыков первым нанес удар. Комментируя произошедшее, артист сказал, что с физической точки зрения чувствует себя нормально, но тяжело в моральном плане.
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