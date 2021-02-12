Актер Епифанцев устроил драку в петербургском баре

Владимир Епифанцев избил обидчиков своей бывшей жены

Российский актер Владимир Епифанцев устроил драку в одном из баров Санкт-Петербурга, сообщает газета "Известия".

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 11 февраля в баре на улице Марата. Отмечается, что между Епифанцевым, который проводил время со своей бывшей женой Анастасией Веденской, и другими посетителями завязался конфликт.

По информации СМИ, причиной конфликта послужила ссора между Веденской и ее знакомой, в которую решил вмешаться Епифанцев. Актер, который по непонятным причинам был без обуви, сначала схватил и отбросил в сторону девушку, с которой поссорилась его бывшая жена, а потом избил мужчину.

Позднее на место происшествия приехали сотрудники Росгвардии. В пресс-службе городского управления ведомства рассказали, что росгвардейцы на месте задержали женщину, которая в ходе внезапно возникшего конфликта со своей знакомой нанесла ей удар пивным бокалом.

Также сообщалось, что Веденская после произошедшего обратилась в травматологию.