Российский актер Владимир Епифанцев избил обидчиков своей бывшей жены в одном из баров Санкт-Петербурга. Там Анастасия Веденская вместе с коллегами отмечала премьеру фильма "Дочь тьмы", и неожиданно знакомая режиссера бросила в нее пивной бокал. После этого прибежал босой Епифанцев и избил всех, кто попался под руку и под ногу.

Все происшествие попало в кадр. Правда, снимали драку не привычные актеру кинокамеры, а камеры наблюдения.

Утихомирить артиста смогли только росгвардейцы, которых вызвали сотрудники бара. Драчуны оказались в отделении полиции, а Анастасию Веденскую отправили в травматологию. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.