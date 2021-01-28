Полицейские задержали мужчину после стрельбы в кафе на Ленинградском проспекте

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в кафе на Ленинградском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Известно, что в заведении произошел конфликт между посетителями. Один из них несколько раз выстрелил по оппонентам, после чего скрылся. В результате инцидента пострадали трое мужчин.

"Полицейские задержали на улице Софьи Ковалевской подозреваемого – 40-летнего ранее судимого приезжего мужчину", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что в отношении него возбудили уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. Мужчину арестовали.

14 января четыре человека получили ранения при стрельбе в кафе на севере Москвы. В ходе конфликта неизвестный произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на травматический пистолет.

