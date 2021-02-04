Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

09:23

В Южном Тушине мужчина сломал бедро администратору хостела

происшествия город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В полицию 3 февраля поступила информация о нанесении телесных повреждений мужчине на улице Василия Петушкова, доме 20. Подозреваемый был задержан правоохранителями. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"Полицейские обнаружили в хостеле по указанному адресу мужчину 1986 года рождения, который в ходе драки после совместного распития спиртных напитков нанес телесные повреждения администратору заведения. У пострадавшего выявили закрытый перелом шейки левой бедренной кости со смещением отломков", – говорится в сообщении.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее столичные полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжких травм мужчине на юго-востоке столицы. У пострадавшего диагностировали проникающую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, переломы свода и основания черепа, а также перелом одного ребра.

"Московский патруль": дорожный конфликт в Подмосковье закончился дракой

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать