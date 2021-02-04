В Южном Тушине мужчина сломал бедро администратору хостела

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В полицию 3 февраля поступила информация о нанесении телесных повреждений мужчине на улице Василия Петушкова, доме 20. Подозреваемый был задержан правоохранителями. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"Полицейские обнаружили в хостеле по указанному адресу мужчину 1986 года рождения, который в ходе драки после совместного распития спиртных напитков нанес телесные повреждения администратору заведения. У пострадавшего выявили закрытый перелом шейки левой бедренной кости со смещением отломков", – говорится в сообщении.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее столичные полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжких травм мужчине на юго-востоке столицы. У пострадавшего диагностировали проникающую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, переломы свода и основания черепа, а также перелом одного ребра.