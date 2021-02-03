В Печатниках мужчина во время ссоры пробил оппоненту голову битой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжких травм мужчине на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

По информации ведомства, неработающего мужчину 1968 года рождения 2 февраля доставили в больницу из квартиры на улице Полбина. У него диагностировали проникающую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, переломы свода и основания черепа, а также перелом одного ребра.

Сотрудники уголовного розыска вечером того же дня задержали гражданина 1958 года рождения на Волгоградском проспекте.

"Установлено, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого задержанный нанес потерпевшему множество ударов по голове и туловищу деревянной битой", – говорится в сообщении столичного главка.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что возле подъезда жилого дома в столичном районе Люблино двумя неизвестными был избит мужчина.