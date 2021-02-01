Неизвестные избили мужчину у подъезда жилого дома в Люблине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возле подъезда жилого дома в столичном районе Люблино двумя неизвестными был избит мужчина. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

"Пострадавший 1994 года рождения был найден у подъезда по адресу улица Судакова, дом 7. Он был доставлен в реанимационное отделение с множественными травмами. По предварительным данным, двое неизвестных избили его неустановленным предметом и скрылись", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница нижегородского Богородска избила своего грудного ребенка за то, что тот мешал ей отдыхать с подругой.