Неизвестные избили мужчину у подъезда жилого дома в Люблине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Возле подъезда жилого дома в столичном районе Люблино двумя неизвестными был избит мужчина. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
"Пострадавший 1994 года рождения был найден у подъезда по адресу улица Судакова, дом 7. Он был доставлен в реанимационное отделение с множественными травмами. По предварительным данным, двое неизвестных избили его неустановленным предметом и скрылись", – говорится в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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