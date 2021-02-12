Взрыв произошел в супермаркете во Владикавказе

Взрыв прогремел в супермаркете во Владикавказе, здание разрушено, сообщает ТАСС
со ссылкой на пресс-службу МВД по Северной Осетии.
"На улице Гагкаева взорвался супермаркет "Магнит", он как карточный домик сложился... Причина неизвестна", – сообщили в пресс-службе.
В Минздраве региона отмечают, что под завалами могут находиться люди.
"Никого не нашли пока, ищут людей по завалами. Вероятно, пострадал охранник, но точной информации пока нет", – сообщили в Минздраве.
По предварительным данным, при взрыве пострадал один человек, однако эта информация уточняется.
Ранее сообщалось, что хлопок газа произошел на цветочном рынке в Краснодаре. В результате взрыва начался пожар, жертвой которого стал один человек, а двое пострадали.