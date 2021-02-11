Минздрав Ставрополья опроверг информацию о подмене тел новорожденных куклами

Роженица из Дагестана созналась в обмане с подменой детей на куклы

Министерство здравоохранения Ставропольского края опровергло появившуюся в соцсетях информацию о подмене тел умерших после родов близнецов куклами в перинатальном центре Ставрополя. Уточняется, что данные о роженице не были обнаружены ни в одном роддоме региона.

Ранее в соцсетях появился ролик, записанный на кладбище в Дагестане. В нем видно, как мужчина показывает пластиковых кукол, завернутых в похоронный саван, и утверждает, что ему их выдали в ставропольском перинатальном центре вместо тел его якобы погибших детей. По словам мужчины, подмену он обнаружил уже на кладбище, решившись приоткрыть саван в процессе похорон.

"В пабликах распространяется шокирующая информация о том, что в Дагестане при похоронной церемонии вместо тел младенцев были обнаружены куклы. Эта информация не подтвердилась. Министерство здравоохранения Ставропольского края оперативно проверило данные пациентки, которые сообщаются в соцсетях. Такая не поступала ни в один перинатальный центр Ставрополя (их два), ни в какое-либо другое медучреждение родовспоможения Ставрополья – ни в текущем, ни в прошлом году", – приводит ТАСС заявление пресс-службы министерства.

По информации, распространяемой в Сети, подмена якобы произошла в перинатальном центре № 1. В Минздраве утверждают, что система безопасности этого учреждения не позволила бы совершить такой обман.

"Данное медучреждение оснащено современной системой видеонаблюдения. За происходящим наблюдают 190 видеокамер на всех этажах перинатального центра, что обеспечивает полную прозрачность деятельности медучреждения", – заявили в Минздраве.

В свою очередь, губернатор края Владимир Владимиров взял на свой контроль проверку этой ситуации и уже получил от правоохранителей Дагестана данные предполагаемой роженицы.

"В нашем перинатальном центре работают с самыми тяжелыми патологиями при беременности. И мертворождений, случаев гибели младенцев тут не было очень давно, а двойных, насколько мне известно, никогда. К тому же в случае смерти тело родственникам передается не медучреждением, а патологоанатомической службой после соответствующего исследования", – написал Владимиров в Instagram.

Отмечается, что проверку ситуации осуществляет МВД Дагестана.

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