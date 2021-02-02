Похожий на пистолет предмет изъяли у мужчины у метро "Преображенская площадь"

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Сотрудники ОМОНа около станции метро "Преображенская площадь" изъяли у молодого человека предмет, похожий на пистолет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

"В районе станции метро "Преображенская площадь" сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии по Москве при проверке документов у гражданина выяснили, что у молодого человека при себе находится предмет, конструктивно схожий с пистолетом", – говорится в сообщении.

Уточняется, что молодого человека передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в городе Домодедово задержан подозреваемый в незаконном обороте оружия и боеприпасов. При осмотре жилища подозреваемого обнаружили 378 предметов, схожих с патронами различного калибра для огнестрельного оружия. Правоохранители также изъяли две единицы охолощенного оружия.

