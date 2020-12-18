Москвич незаконно хранил дома оружие и 4,5 тыс патронов

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Сотрудники полиции изъяли у 58-летнего жителя столицы оружие и 4,5 тысячи пистолетных патронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В квартире в Южном Бутове на улице Маршала Савицкого сотрудниками были найдены АКС-74У, охолощенный пистолет Макарова, переделанный в боевой, глушитель к нему и 4,5 тысячи пистолетных патронов", – сказал собеседник агентства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в квартире на северо-востоке Москвы обнаружили арсенал боеприпасов, в том числе четыре минометные мины и противопехотную гранату.

В октябре у жителя города Домодедово изъяли 378 предметов, похожих на патроны разного калибра для огнестрельного оружия.