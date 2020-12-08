В московской квартире нашли арсенал боеприпасов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В квартире на северо-востоке Москвы обнаружили арсенал боеприпасов, в том числе четыре минометные мины и противопехотную гранату, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Факт незаконного хранения боеприпасов выявили в ходе проверки по адресу улица Холмогорская, дом 6, корпус 1.

Изъяты четыре минометные мины, противопехотная граната "Ф-1", запал для гранаты, пять взрывателей, корпус гранаты, 60 граммов пороха, 91 патрон для автоматизированного автомата Калашникова, а также револьвер системы Нагана.

Также в квартире обнаружено 20 граммов марихуаны и нацистская литература. По данному факту проводится проверка.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия. В автомобиле мужчины обнаружили два предмета, которые похожи на самодельное огнестрельное оружие.

В управлении МВД сообщили, что они изготовлены из стандартного устройства для пуска сигнальных ракет.