Полиция задержала жителя Москвы за незаконное хранение 35 патронов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столице задержали молодого человека по подозрению в незаконном хранении боеприпасов, сообщает Агентство "Москва".

В квартире 23-летнего жителя столицы на улице Мельникова полицейские обнаружили, изъяли и направили на экспертизу предметы, похожие на патроны, – всего 35 штук.

Исследование показало, что это стандартные патроны к огнестрельному оружию и большинство из них пригодны для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее полиция задержала на востоке Москвы мужчину по подозрению в незаконном хранении оружия. Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что 40-летнего мужчину задержали на улице Молостовых.

В ходе осмотра места проживания у него нашли пистолет, переделанный "кустарным" способом, и два патрона. Подозреваемый заключен под стражу.