Мужчину задержали за хранение пистолета на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала на востоке Москвы мужчину по подозрению в незаконном хранении оружия.

Как сообщили Агентству "Москва" в МВД по столице, возбуждено уголовное дело. Отмечается, что 40-летнего мужчину задержали на улице Молостовых.

В ходе осмотра места проживания у него нашли пистолет, переделанный "кустарным" способом, и два патрона. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, угрожавшего пассажирам столичного метрополитена пистолетом и ножом.