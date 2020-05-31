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Происшествия

12:37

Угрожавшего пассажирам метро мужчину задержали в Москве

происшествия город

Фото: скриншот видео телеграм-канала Москва 24

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, угрожавшего пассажирам метро пистолетом и ножом, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

О неадекватном мужчине на Таганско-Краснопресненской линии подземки в полицию сообщили очевидцы. Они заявили, что мужчина нецензурно выражается и угрожает оружием окружающим.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в вестибюле станции метро "Юго-Западная". Им оказался ранее судимый 30-летний житель Подмосковья", – приводит РИА Новости слова Волк.

В настоящее время правоохранители возбудили в отношении задержанного уголовное дело о хулиганстве. Фигурант дела взят под стражу.

Ранее сотрудники полиции задержали приезжих, подозреваемых в попытке грабежа мужчины в переходе станции метро "Нижегородская" Некрасовской линии. Злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения. В переходе станции они подошли к 26-летнему прохожему и стали его избивать. После этого они попытались похитить его телефон и наручные часы.

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