Задержаны подозреваемые в попытке грабежа мужчины в переходе станции метро "Нижегородская"

16:55
Фото: 77.мвд.рф
Сотрудники полиции задержали приезжих, подозреваемых в попытке грабежа мужчины в переходе станции метро "Нижегородская" Некрасовской линии. Задержанные оказались ранее судимы, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
Известно, что злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения. В переходе станции они подошли к 26-летнему прохожему и стали его избивать. После этого они попытались похитить его телефон и наручные часы.
"Однако злоумышленники не смогли довести свой преступный умысел до конца, так как были задержаны прибывшими сотрудниками полиции", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о приготовлении к преступлению и грабеже. В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, задержанных привлекли к административной ответственности по факту появления в общественном месте в состоянии опьянения.
Ранее неизвестные с оружием ограбили постояльца столичного отеля. Злоумышленники вошли к нему в номер, а затем, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили у него личные вещи и порядка тысячи долларов.
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