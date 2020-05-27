Задержаны подозреваемые в попытке грабежа мужчины в переходе станции метро "Нижегородская"

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Сотрудники полиции задержали приезжих, подозреваемых в попытке грабежа мужчины в переходе станции метро "Нижегородская" Некрасовской линии. Задержанные оказались ранее судимы, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Известно, что злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения. В переходе станции они подошли к 26-летнему прохожему и стали его избивать. После этого они попытались похитить его телефон и наручные часы.

"Однако злоумышленники не смогли довести свой преступный умысел до конца, так как были задержаны прибывшими сотрудниками полиции", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о приготовлении к преступлению и грабеже. В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, задержанных привлекли к административной ответственности по факту появления в общественном месте в состоянии опьянения.

Ранее неизвестные с оружием ограбили постояльца столичного отеля. Злоумышленники вошли к нему в номер, а затем, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили у него личные вещи и порядка тысячи долларов.