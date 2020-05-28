Обезьяна пыталась стащить маску у пассажира метро

Необычного нарушителя масочного режима заметили в метро 28 мая, передает телеканал Москва 24.

Очевидцы прислали кадры, на которых запечатлен молодой человек, спускающийся в подземку с обезьяной. Оба были без индивидуальных средств защиты.

Животное попыталось исправить ситуацию, стащив маску у соседа.

Пассажиропоток столичной подземки 25 мая увеличился с начала апреля и составил более 1,92 миллиона поездок. Статистикой поделились в пресс-службе департамента транспорта города.

В среднем с начала апреля в день совершалось 1,1–1,4 миллиона поездок. При этом по сравнению с прошлым годом в метро еще примерно на 80% пассажиров меньше.

Пассажиропоток Московского метрополитена начал расти с 12 мая, когда возобновили работу промышленные и строительные предприятия города. Кроме того, в департаменте обратили внимание, что это также связано с переходом сотрудников на офисную работу.