На западе Москвы легковушка сбила двух детей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На западе Москвы легковой автомобиль сбил двух детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

"В районе дома 2 по Крылатской улице около 17:10 мск двух несовершеннолетних сбил легковой автомобиль. Детей осматривают медики", – говорится в сообщении.

Обстоятельства случившегося выясняются, водитель находится на месте происшествия.

Ранее авария с участием порядка 20 автомобилей произошла в Свердловской области. По предварительным данным, один из водителей превысил скорость, а когда захотел затормозить, то уже не смог этого сделать из-за образовавшегося ледяного покрова.