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Происшествия

15:42

В Свердловской области на трассе столкнулись 20 автомобилей

регионы происшествия ДТП

Фото: 66.mchs.gov.ru

Авария с участием порядка 20 автомобилей произошла в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

Он рассказал, что ДТП произошло на территории Сысертского городского округа в районе 182–185 километра трассы Екатеринбург – Челябинск.

По предварительным данным, один из водителей превысил скорость, а когда захотел затормозить, то уже не смог этого сделать из-за образовавшегося ледяного покрова. В результате водитель спровоцировал аварию с 20 машинами, уточнил Горелых.

Он подчеркнул, что сведений о погибших или пострадавших не поступало. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, а также развернут пункт обогрева для водителей машин.

Ранее сообщалось, что автобус с туристами вылетел с дороги в Пермском крае. ДТП произошло в Чусовском районе. Автобус с туристами возвращался в Пермь с горнолыжного комплекса по дороге Полазна – Чусовой. На момент ДТП в салоне автобуса находились порядка 20 пассажиров.

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