Полицейские проводят проверку после возможного избиения Прилучного

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Полиция начала проверку по факту травмирования актера Павла Прилучного в Калининграде, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В том числе правоохранители проверяют версию о том, что актера могли избить в ходе личного конфликта. Сам Прилучный пока заявление в полицию не писал.

Ранее стало известно, что Павла Прилучного госпитализировали. Он лежит в многопрофильном отделении московской городской клинической больницы имени Пирогова.

По сообщениям СМИ, артист попал в больницу с переломом черепа. Отмечается, что Прилучный сам пришел в медицинское учреждение и объяснил медикам, что ударился при падении. В то же время в Сети появилась информация, что актера избили.

