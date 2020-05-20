Актера Прилучного оштрафовали на 80 тысяч рублей за долги по услугам ЖКХ

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Мировой судебный участок Головинского района столицы удовлетворил иск коммунальных служб и взыскал с актера Павла Прилучного 80 тысяч рублей. У артиста были долги за услуги ЖКХ, заявили Агентству "Москва" представители суда.

"Суд удовлетворил иск и взыскал долги по коммунальным платежам с Прилучного в размере 80 тысяч рублей за квартиру около метро "Речной вокзал", – сообщили в суде. Данное решение городского суда уже вступило в силу.

Ранее актриса Агата Муцениеце рассказала, что стала жертвой побоев со стороны мужа – актера Павла Прилучного. Супруга пожаловалась, что он выбросил ее телефон. Муцениеце не хотела выносить в публичное пространство семейные проблемы, но, по ее словам, так пришлось поступить из-за угрозы для жизни.