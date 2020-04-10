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Общество

16:29

Актриса Муцениеце пожаловалась на избиения Прилучного

общество

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российская актриса Агата Муцениеце заявила, что стала жертвой побоев со стороны мужа – актера Павла Прилучного. Недавно артисты хотели расторгнуть брак, сообщают "Дни.ру".

О планах развестись звезды шоу-бизнеса объявила в феврале. Однако они все еще продолжают жить вместе.

"Он поднимал на меня руки. Он в неадеквате. Я не могу его остановить, он во время пандемии выгоняет нас из дома", – поделилась Агата.

В момент записи видео девушка плакала. Кроме того, ей для съемки видео понадобилось зайти в Instagram с аккаунта матери Нонны Муцениеце.

Артистка сказала, что муж выбросил ее телефон. До этого Муцениеце не хотела выносить в публичное пространство семейные проблемы, но, по ее словам, так пришлось поступить из-за угрозы для жизни.

В конце марта Оксана Самойлова сообщила о разводе с Джиганом.

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