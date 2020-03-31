Оксана Самойлова сообщила о разводе с Джиганом

Модель Оксана Самойлова сообщила у себя в Instagram, что разводится с рэпером Джиганом. За 10 лет совместной жизни у пары родилось четверо детей.

"Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему", – написала девушка, отметив, что ей "не оставили выбора".

"Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял", – добавила Самойлова.

Также модель заявила, что не могла представить, "что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, выходя из дома, человек может так предавать".

"Лучше пусть будет только мама, чем такое. Все, что он сделал с собой и с нашей семьей, – это его ответственность, только его", – заявила девушка.

В феврале Самойлова родила четвертого ребенка. На свет появился мальчик Давид. Роды проходили в частной клинике в Майами, куда семья уехала месяц назад.