Кожевникова поддержала Муцениеце после скандала с Прилучным

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Актриса Мария Кожевникова поддержала Агату Муцениеце, которая на днях пожаловалась на избиения со стороны ее мужа Павла Прилучного, сообщает "Экспресс газета".

"Я просто прочитала столько неадекватного в ее сторону, что даже мне стало обидно! Агата очень жизнерадостная, отзывчивая, добрая и милая, заботливая мама и жена", – заявила Кожевникова.

Она добавила, что в прошлом году они встретились с Муцениеце на отдыхе и здорово провели вместе время. Кожевникова пожелала Павлу и Агате мудро выйти из этой ситуации, добавив, что самое главное, "чтобы у детей были классные родители".

Ранее Агата Муцениеце заявила, что стала жертвой побоев со стороны мужа – актера Павла Прилучного. Недавно артисты хотели расторгнуть брак.

Артистка сказала, что муж выбросил ее телефон. Она пояснила, что не хотела выносить в публичное пространство семейные проблемы, но, по ее словам, так пришлось поступить из-за угрозы для жизни.